JMJ. “Fazem falta ainda muitos voluntários”, diz presidente da CEP

No final da celebração da Peregrinação Internacional Aniversária de junho, no Santuário de Fátima, o bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) fez o apelo que “é de toda a organização das Jornadas Mundiais da Juventude". "Fazem falta ainda muitos voluntários na Jornada Mundial da Juventude”, lembrou.



D. José Ornelas pediu que as famílias e os jovens possam ajudar a acolher os participantes na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.



“Jovens precisamos de mais colaboradores para que Cristo possa chegar ao coração de tantos jovens que vão chegar de todo mundo falando todas as línguas”, sublinhou.

O bispo referiu que “é preciso que esses jovens encontrem corações abertos e corações dispostos a servir voluntariamente esta jornada mundial da Juventude”.

“Que Maria nos ajude a acolher o irmão e irmã que vão chegar, que nos disponha a servir”, exortou.

Aproveitando o facto desta peregrinação internacional ter sido presidida por D. Nuno Almeida, bispo eleito de Bragança-Miranda, o bispo de Leiria-Fátima pediu a oração dos peregrinos presentes no recinto do Santuário para que acompanhem D. Nuno no início da sua nova missão: “Quero recomendar às vossas orações o novo ministério que ele vai iniciar na diocese de Bragança -Miranda para que o Senhor seja sempre o seu guia e Maria seja exemplo de dedicação e de carinho da Igreja para com o seu povo”.