Papa continua a recuperar e envia mensagem sobre sofrimento das crianças

O Papa continua a recuperar da cirurgia abdominal a que foi submetido no Hospital Gemelli, na passada quarta-feira. Um breve comunicado divulgado pela Sala de Imprensa do Vaticano cita a equipa médica para dizer que “o pós-operatório do Santo Padre continua a decorrer de forma regular, observando as prescrições médicas”.

O comunicado acrescenta que Francisco “continua a comer normalmente” e que “esta manhã recebeu a Santa Eucaristia e, posteriormente, dedicou-se às atividades laborais”.

Entretanto, foi ontem divulgada uma mensagem de Francisco, em resposta a uma carta dos enfermeiros e auxiliares do sector Neuropediátrico do mesmo hospital onde está internado.

Estes profissionais partilharam com o Papa como, no contacto diário com os pequenos doentes, lhes acontece com frequência “vê-los voar e desaparecer”. Um trauma que causa sofrimento na vida das pessoas ao qual estes profissionais não são alheios.

“Sois testemunhas tanto da vida como da morte”, escreve Francisco. “Deste modo, sois chamados a dar conforto e alívio nos últimos instantes, acompanhando estes pequenos “anjos” ao limiar do encontro com o Senhor”.

O Papa agradece a dedicação destes profissionais, incluindo-os entre “os santos da porta ao lado” e define-os como “imagem da Igreja hospital de campanha” que se aproxima dos que sofrem. “Sejai sempre bons samaritanos que carregam a vida e a dor do próximo. E continuai a cultivar a cultura da proximidade e da ternura”.