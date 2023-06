D. Nuno Almeida preside à Peregrinação Internacional em Fátima

O Santuário de Fátima recebe esta segunda-feira a peregrinação internacional aniversária de junho.

Assinalando a segunda aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, as celebrações serão presididas pelo bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida.

Natural de Sátão, na diocese de Viseu, D. Nuno Almeida que foi bispo auxiliar de Braga, desde 2015, foi nomeado pelo Papa Francisco, no dia 19 de maio, bispo da Diocese de Bragança-Miranda onde vai entrar e iniciar o ministério no dia 25 de junho.

Doutorado em Teologia Dogmática pela Universidade Salesiana de Roma, o prelado, na estrutura da Conferência Episcopal Portuguesa, foi vogal da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (2020-2023), tendo sido eleito, no passado dia 18 de abril, presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, para o triénio 2023-2026.

O programa da peregrinação começa esta segunda-feira com o terço às 21h30 e prossegue com a Procissão das Velas e a celebração da Palavra, no Altar do Recinto, onde decorrerá uma Celebração da Palavra, que termina com a Procissão do silêncio, seguindo-se, pela madrugada, momentos de adoração eucarística, veneração dos santos Francisco e Jacinta Marto e a oração da Via-sacra.

O dia 13 de junho começa com a recitação do Rosário, às 9h00, na Capelinha das Aparições, após a qual a Imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima seguirá em procissão até ao altar do Recinto de Oração, onde D. Nuno Almeida presidirá à Missa internacional às 10h00, celebração essa que inclui o momento de bênção aos doentes e termina com a procissão do adeus.

O tema da peregrinação de junho, como todo o ano pastoral do Santuário, está intimamente ligado ao tema proposto pelo Papa Francisco para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa (JMJ), que se realizará de 1 a 6 de agosto: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.