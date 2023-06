​Papa recupera e almoça com médicos, enfermeiros e seguranças

Depois, dirigiu-se à pequena capela do apartamento privado do Hospital Gemelli, onde se recolheu em oração para a recitação do Angelus.

A declaração do diretor da Sala de Imprensa acrescenta que durante a manhã deste domingo, o Papa acompanhou a Santa Missa em direto pela televisão e recebeu a Eucaristia.

O Santo Padre “continua sem febre e hemodinamicamente estável; fez fisioterapia respiratória e continuou a mobilizar-se”, refere a nota do Vaticano.

“A equipa médica informa que o pós-operatório do Papa Francisco decorre de forma regular”, avança um breve comunicado publicado este domingo pela Santa Sé.

Matteo Bruni acrescenta que Francisco almoçou no apartamento privado, “juntamente com os que o assistem nestes dias de internamento (médicos, auxiliares de saúde, enfermeiros, auxiliares e pessoal do Corpo de polícia)”.

Apesar de, neste domingo, o Papa não ter aparecido à janela do seu quarto, para rezar o Angelus, dezenas de fiéis de paróquias vizinhas reuniram-se nos jardins do Hospital para o acompanhar na oração, associando-se assim em espírito, como o próprio Francisco tinha pedido no sábado.

Francisco está internado no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, a recuperar de uma operação a uma hérnia na zona abdominal. A cirurgia foi realizada na quarta-feira, 7 de junho.