Papa pede aos políticos que rejeitem "soluções oportunistas"

O Vaticano divulgou este domingo uma mensagem do Papa ao grupo do Partido Popular no Parlamento Europeu (PPE), cujos deputados deveriam ter sido recebidos por Francisco a 9 de junho. Francisco pede aos políticos que rejeitem "soluções oportunistas".

“Desafios como o das migrações ou o do cuidado do planeta, só podem ser enfrentados a partir deste grande princípio inspirador: a fraternidade humana”, escreve.

Desde o Hospital Gemelli, onde está internado há cinco dias, Francisco dirige-se ao presidente do PPE, Manfred Weber, sublinhando a necessidade de “traduzir o grande sonho da fraternidade em ações concretas de boa política”, a todos os níveis.

O Papa considera que o pensamento social cristão deve alimentar “a ideia de uma Europa que saiba conjugar a unidade e a diversidade das culturas, a necessidade de uma visão elevada da política que torne concreto o sonho da fraternidade e assegure a todos os homens e mulheres do continente uma vida que respeite o ser humano”.

Francisco lamenta o desinteresse dos cidadãos em relação às atividades do Parlamento Europeu e desta que “os políticos cristãos deveriam distinguir-se pela seriedade com que abordam os problemas, rejeitando soluções oportunistas e mantendo sempre firmes os critérios da dignidade da pessoa e do bem comum”.

A mensagem encerra-se com uma reflexão sobre os jovens, convidando os políticos a construir “uma Europa e um mundo à altura dos seus sonhos”.