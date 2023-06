Papa recupera bem, mas no domingo não reza o Angelus publicamente

Neste sentido, o Papa não vai aparecer à janela do seu quarto de hospital para rezar o Angelus publicamente. A decisão foi tomada por Francisco, após ouvir os conselhos da equipa médica e do seu assistente pessoal de saúde.

O pós-operatório continua a decorrer regularmente. Um comunicado da Santa Sé refere que o Santo Padre “está a ser alimentado com uma dieta semi-líquida, não tem febre, as análises ao sangue pós-operatórias e a radiografia ao tórax estão boas.”

O Papa Francisco não vai aparecer à janela do Hospital Gemelli neste domingo, para rezar a oração do Angelus.

Segundo explicou o cirurgião Sergio Alfieri aos jornalistas, “os tempos normais de recuperação pós-operatória em operações desse tipo, são mais longos para evitar esforços que possam prejudicar a tão esperada consolidação do intestino”.

O cirurgião sublinhou, como exemplo, que só os esforços para se levantar da cama ou da cadeira podem ser prejudiciais. E acrescentou: “Não queremos forçar a parede abdominal porque qualquer descuido poderá rasgar a rede que lá colocámos e terão de haver uma nova cirurgia”.

Depois de ouvir as explicações dos especialistas, Francisco aceitou recitar a oração do Angelus em particular, “unindo-se espiritualmente, com carinho e gratidão, aos fiéis que quiserem acompanhá-lo, onde quer que estejam”, lê-se no comunicado, entretanto, publicado pelo Vaticano.