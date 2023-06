D. Américo: Papa "tem renovado" intenção de estar na JMJ

O presidente da Fundação JMJ 2023, D. Américo Aguiar, disse esta sexta-feira que "o Papa tem renovado" junto da Igreja que estará presente na Jornada Mundial da Juventude, e manifestou a sua certeza de que o evento se fará com a presença de Francisco, que foi operado esta semana a uma hérnia intestinal.

" [O Papa Francisco] também se está a preparar, de modo muito especial e particular, para participar na Jornada. Estamos com ele. Rezamos por ele para que esteja a 100% para vir ao nosso encontro. O Papa tem renovado, e sempre renovado, que estará connosco em agosto de 2023. E é essa a nossa certeza. Faremos a JMJ com o nosso querido Papa Francisco", disse o bispo auxiliar de Lisboa, num vídeo divulgado pela Fundação.

A organização da JMJ Lisboa tinha reiterado esta sexta-feira que "não há plano B, nem se justifica" e rejeitou alimentar especulações na sequência da operação a que foi submetido na quarta-feira o Papa Francisco.