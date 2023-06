Vaticano. Papa Franciso encontra-se "em bom estado geral"

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, avança, em comunicado oficial, que o Papa Francisco se encontra "em bom estado geral", após a primeira noite passada na clínica Gemelli.

"A equipe médica que acompanha o pós-operatório do Papa informa que o Papa Francisco passou uma noite tranquila conseguindo descansar por um longo tempo; encontra-se em bom estado geral, alerta e respirando espontaneamente", lê-se na nota do Vaticano.

"Os exames de acompanhamento de rotina são bons. Durante todo o dia ele observará o repouso pós-operatório necessário", adianta ainda o comunicado.

Matteo Bruni indica também que "o Papa é informado das mensagens de proximidade e carinho que chegaram nas últimas horas e expressa sua gratidão, ao mesmo tempo em que pede para continuar rezando por ele".

Cedo nesta manhã de quinta-feira, a agência ANSA avançava que Francisco tinha passado "uma noite tranquila", citando "pessoal" da unidade, que descrevia uma "situação calma" nos aposentos do Papa, situados no 10º piso da unidade hospitalar.

Na quarta-feira, a equipa liderada pelo cirurgião Sérgio Alfieri disse que Francisco "reagiu bem à cirurgia”, encontrando-se "alerta e consciente” e sem deixar de “fazer piadas” sobre a sua condição.

Alfieri disse que "junto com outros colegas foi decidido planejar a cirurgia" devido à presença de "fortes aderências nas alças do intestino médio que causaram os sintomas. Essas cicatrizes internas foram liberadas e as dificuldades de trânsito com a cirurgia plástica e com o auxílio de uma malha protética", acrescentando que "o Santo Padre reagiu bem".



"A operação de dois anos atrás foi feita para uma patologia benigna, a estenose diverticular é benigna, a patologia pela qual ele foi operado hoje é benigna e não deixará vestígios. O internamento será entre cinco e sete dias", disse o cirurgião.

A cirurgia “foi realizada sem complicações e durou três horas”, comunicou, depois, a assessoria de imprensa vaticana.