Vaticano. Papa Francisco teve um dia de descanso

O Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, anuncia, em comunicado oficial, que o Papa Francisco teve um dia de descanso.

"A equipa médica que acompanha o pós-operatório do Papa informa que ele se alimenta de água. Os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estão estáveis. O pós-operatório é regular", pode ler-se no comunicado do Vaticano.

Matteo Bruni avança ainda que entre as muitas mensagens de proximidade, Francisco "ficou impressionado o carinho da família do pequeno Miguel Angel, batizado pelo Papa Francisco no último dia 31 de março durante uma visita aos departamentos de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital, que lhe enviou um cartaz de saudação rápida recuperação."

O Santo Padre quis agradecer pessoalmente à mãe com um breve telefonema.

O anterior comunicado da Santa Fé, avançado esta quinta-feira pelas 13h00, indicava que o Papa Francisco se encontrava "em bom estado geral", após a primeira noite passada na clínica Gemelli.



Na quarta-feira, a equipa liderada pelo cirurgião Sérgio Alfieri disse que Francisco "reagiu bem à cirurgia”, encontrando-se "alerta e consciente” e sem deixar de “fazer piadas” sobre a sua condição.

Alfieri disse que "junto com outros colegas foi decidido planejar a cirurgia" devido à presença de "fortes aderências nas alças do intestino médio que causaram os sintomas. Essas cicatrizes internas foram liberadas e as dificuldades de trânsito com a cirurgia plástica e com o auxílio de uma malha protética", acrescentando que "o Santo Padre reagiu bem".



"A operação de dois anos atrás foi feita para uma patologia benigna, a estenose diverticular é benigna, a patologia pela qual ele foi operado hoje é benigna e não deixará vestígios. O internamento será entre cinco e sete dias", disse o cirurgião.

A cirurgia “foi realizada sem complicações e durou três horas”, comunicou, depois, a assessoria de imprensa vaticana.