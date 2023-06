Papa passou "noite tranquila"

O Papa Francisco passou uma noite tranquila na clínica Gemelli, em Roma. A informação é avançada na manhã desta quinta-feira pela agência ANSA.

A agência noticiosa italiana cita "pessoal" da unidade, que descreve uma "situação calma" nos aposentos do Papa, situados no 10º piso da unidade hospitalar.

"A noite correu bem, mais informações no final da manhã", informa, por sua vez, a Sala de Imprensa do Vaticano.

Oficialmente, não há, assim, informação além da comunicada na quarta-feira pela equipa liderada pelo cirurgião Sérgio Alfieri. O médico disse que Francisco "reagiu bem à cirurgia”, encontrando-se "alerta e consciente” e sem deixar de “fazer piadas” sobre a sua condição.

Alfieri disse que "junto com outros colegas foi decidido planejar a cirurgia" devido à presença de "fortes aderências nas alças do intestino médio que causaram os sintomas. Essas cicatrizes internas foram liberadas e as dificuldades de trânsito com a cirurgia plástica e com o auxílio de uma malha protética", acrescentando que "o Santo Padre reagiu bem".



"A operação de dois anos atrás foi feita para uma patologia benigna, a estenose diverticular é benigna, a patologia pela qual ele foi operado hoje é benigna e não deixará vestígios. O internamento será entre cinco e sete dias", disse o cirurgião.

A cirurgia “foi realizada sem complicações e durou três horas”, comunicou a assessoria de imprensa vaticana.

“O Papa Francisco está vigilante e atento e agradece as numerosas mensagens de proximidade e oração que de imediato lhe chegaram”, disse também na quarta-feira o diretor da Assessoria de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.