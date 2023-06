D. Manuel Clemente acredita que Papa estará na Jornada

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, diz estar confiante na presença do Papa na Jornada Mundial da Juventude.

D. Manuel Clemente deixou uma palavra de conforto à saída da Missa do Corpo de Deus: "Com certeza o nosso querido Papa Francisco vai estar connosco em agosto. Cheio de vontade está ele e nós também".

Questionado sobre o encontro do Papa Francisco com as vítimas de abusos sexuais na Igreja portuguesa, D. Manuel Clemente disse que será um encontro discreto.

Uma nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, durante a tarde de quinta-feira, indica que Francisco passou o dia a descansar. Os parâmetros relacionados com a respiração estão normais e o pós-operatório está a correr de forma regular.