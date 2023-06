🔴 Acompanhe em direto a recitação do terço em Fátima

Ana Paula

08 jun, 2023 Queluz 00:22

Como muitos Portugueses, não concordo em parte com a nova grelha da RR. É uma rádio cada vez mais parecida com todas as outras e não há lugar a destaque...os programas da manhã é só risos e disparates e conteúdo quase nulo....mas o xeque mate foi mesmo o terço....meus Senhores a estas horas muitos de nós estão de volta do jantar, dos Filhos e Nétos e sem tempo para o terço....quanto aos mais velhos que já estão a descansar, é-lhes negada a hora do terço, 18, 30 a que se habituaram. Ah e já agora gravem tudo, esqueçam os directos....podem estar Todos em casa porque a RR estará certamente sózinha....pensem nisto meus Senhores e devolvam a dignidade à nossa Querida Rádio Renascença. Já agora, que vergonha terem empurrado o Paulino Coelho para a noite para ninguém ouvir, estão a abtir- lhe a porta para saír....tenham VERGONHA meus Senhores, somos uma RÁDIO CATÓLICA, tratem o Munfo e as Pessoas com dignidade e deixem de ser PALHAÇOS só para terem audiência , não sejam EXTREMAMENTE DESAGRADÁVEIS!!!!!