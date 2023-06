Papa pede oração pela paz na Solenidade do Corpo de Deus

O Papa Francisco convida todos os crentes a orar amanhã, quinta-feira, dia da Solenidade do Corpo de Deus, pela paz no mundo e em particular na Ucrânia.

"Amanhã, às 13h00, a Ação Católica Internacional sugere aos crentes das várias confissões religiosas que se recolham em oração, dedicando um minuto pela paz. Acolhamos este convite rezando pelo fim da guerra no mundo, em especial pela martirizada Ucrânia", disse o papa, esta quarta-feira, no final da audiência geral.

Papa vai dedicar uma Carta Apostólica à sua Santa preferida

A audiência geral foi dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. As relíquias desta santa, trazidas expressamente de França, marcaram presença ao lado de Francisco que a apontou como modelo.

“Aqui, diante de nós, estão as relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus, que é a padroeira universal das Missões”, disse o Papa.

“É belo que isso aconteça enquanto estamos a refletir sobre a paixão pela evangelização, sobre o zelo apostólico.”

Francisco, cuja devoção a Santa Teresinha é bem conhecida, lembrou que a jovem santa nasceu há 150 anos e, neste aniversário, confessou: “Tenho a intenção de lhe dedicar uma Carta Apostólica."

O Papa valorizou a humildade de Santa Teresinha, que se auto-definia como "um pequeno grão de areia" e que, “mesmo sem aparecer, a jovem carmelita intercedia pelas missões, como um motor que, escondido, dá a força a um carro para seguir em frente".

“A Igreja precisa de corações como o de Teresa, corações que atraiam ao amor e aproximem de Deus", rematou o Santo Padre.