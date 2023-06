Papa pede oração pela paz dia da Solenidade do Corpo de Deus

O Papa Francisco convida todos os crentes a orar amanhã, quinta-feira, dia da Solenidade do Corpo de Deus, pela paz no mundo e em particular na Ucrânia.

"Amanhã, às 13h00, a Ação Católica Internacional sugere aos crentes das várias confissões religiosas que se recolham em oração, dedicando um minuto pela paz. Acolhamos este convite rezando pelo fim da guerra no mundo, em especial pela martirizada Ucrânia", disse o papa, esta quarta-feira, no final da audiência geral.