Papa Francisco está no hospital para ser operado

O Papa Francisco está no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, para sersubmetido a uma cirurgia.

O Santo Padre dirigiu-se para a unidade hospitalar depois da audiência geral da manhã desta quarta-feira.

De acordo com o comunicado da Santa Sé, a operação de Francisco - programada pela equipa médica do Papa nos últimos dias - deve-se a uma hérnia incisional encarcerada, que provoca dores fortes.

Deste modo, ao início da tarde desta quarta-feira, o Santo Padre irá ser submetido a uma cirurgia de laparotomia - procedimento que envolve uma incisão através da parede abdominal para aceder à cavidade abdominal - e a uma cirurgia plástica da parede abdominal com próteses, sob anestesia geral.

A permanência na unidade de saúde durará vários dias para permitir o pós-operatório normal e a recuperação funcional total.

Já na terça-feira, o Papa havia feito exames médicos no Centro de Medicina do Idoso, no mesmo hospital, em Roma, de acordo com a agência de notícias italiana ANSA. Em março, Francisco chegou a estar hospitalizado devido a uma infeção respiratória.

[Notícia atualizada às 9h39 de 7 de junho de 2023]