Operação ao Papa Francisco decorreu "sem complicações"

Após a operação, o Papa foi levado para o quarto de recobro no 10º andar do Hospital Universitário Gemelli, em Roma.

O Papa Francisco foi esta quarta-feira submetido a uma operação a uma hérnia na zona do abdómen . A intervenção, que decorreu no Hospital Universitário Gemelli, terminou antes das 17h00 (hora de Lisboa).

De acordo com o comunicado da Santa Sé, a operação de Francisco - programada pela equipa médica do Papa nos últimos dias - deve-se a uma hérnia incisional encarcerada, que provoca dores fortes.

O Papa vai permanecer internado nos próximos dias a recuperar da cirurgia.

O Vaticano anunciou que a agenda de Francisco foi cancelada pelo menos até dia 18 deste mês.

O cardeal Pietro Parolin espera que o Papa possa regressar em breve “ao exercício do seu ministério”. O Secretário de Estado do Vaticano, que inaugurou esta manhã o novo centro de acolhimento para os peregrinos do Jubileu 2025, disse aos jornalistas que, além do comunicado divulgado, não tem mais elementos de informação sobre o estado de saúde de Francisco.