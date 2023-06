Papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos em Portugal

O Papa Francisco vai encontrar-se com vítimas de abusos sexuais na Igreja em Portugal, durante a visita que o vai trazer a Lisboa e a Fátima, em agosto, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), revelou esta terça-feira o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar.

Durante a apresentação pública do programa da JMJ Lisboa 2023, D. Américo revelou que "haverá um encontro com vítimas de abusos, mas é segredo, por questões de confidencialidade", embora não tenha avançado quantas pessoas incluirá. "Não quero criar um tabu, mas não se deve dizer para preservar a imagem e o bom nome das pessoas, para não terem receio de aparecer".

"Posso adiantar uma leitura pessoal: tivemos com a comissão independente, pessoalmente, com 30 e tal pessoas, mas comissões diocesanas foi idêntico. Rondará, porventura, 30 pessoas", destacou.



Esta é uma parte do programa oficial da visita que "não está no papel", para garantir a privacidade dos que queiram participar. "Se disséssemos que o Papa vai encontrar-se às x horas, em x lugar, algum 'media' não iria resistir à tentação de estar lá para fotografar e filmar, e temos de salvaguardar a imagem [das vítimas]."

O presidente da Fundação JMJ garantiu, ainda, aos jornalistas que a iniciativa vai ter lugar por vontade do Papa, que "sempre manifestou o desejo" de se encontrar com as vítimas, mas também da Igreja portuguesa.



A JMJ Lisboa 2023 realiza-se entre 2 e 6 de agosto. Confira o plano completo para os cinco dias da visita do Papa Francisco a Portugal.