​Os cinco dias de Francisco em Portugal

Francisco aterra em Lisboa às 10h00 da manhã de quarta-feira, 2 de agosto e, após uma breve receção em Figo Maduro, segue para o Palácio de Belém onde decorre a cerimónia de boas-vindas e a habitual visita de cortesia ao Presidente da República. O seu primeiro discurso vai ser proferido no Centro Cultural de Belém (CCB), ao fim da manhã, num encontro com as autoridades e representantes da sociedade civil e corpo diplomático.



Já depois do almoço, na Nunciatura, onde fica alojado, o Papa recebe o primeiro-ministro António Costa. E à tarde, vai ao Mosteiro dos Jerónimos rezar vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e leigos empenhados na via da Igreja.

Francisco rodeado de jovens

Na quinta-feira de manhã, encontra-se com universitários na Católica, onde profere o primeiro discurso do dia. Depois segue para Cascais, para saudar um grupo de jovens na delegação da Scholas Occurentes, iniciativa fundada por Bergoglio na Argentina destinada ao apoio e formação de rapazes e raparigas com dificuldades económicas e sociais, hoje espalhada pelo mundo. Em Portugal, além de Cascais, a Scholas Occurentes está também em Portimão.

O grande banho de juventude, será nesta tarde, no Parque Eduardo VII, com Francisco a presidir à Cerimónia de Acolhimento, com um discurso de boas vindas a todos os participantes da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Papa visita bairro da Serafina

Na sexta-feira, 4 de agosto, logo de manhã, Francisco vai à Praça do Império confessar alguns jovens e segue depois para um dos bairros sociais, situado no coração de Lisboa, junto ao aqueduto, o bairro da Serafina, onde passa o resto da manhã.

É uma opção que se insere nas preferências de Francisco, que habitualmente, nas suas viagens, gosta de incluir estas realidades na sua agenda, ao encontro das “periferias existenciais”, como ele mesmo gosta de sublinhar. Em Lisboa, o Papa escolheu o Centro Paroquial de Serafina, onde terá um encontro significativo com representantes de outros centros dedicados à assistência sócio-caritativa. E aqui vai proferir um discurso.

É tradição na JMJ o Papa almoçar com um grupo representativo dos vários continentes. Esse almoço realiza-se na Nunciatura, ao meio-dia. E mais ao fim da tarde, pelas 18h00, o Papa regressa ao Parque Eduardo VII para participar na Via Sacra e proferir um discurso.

Em Fátima, reza o terço com jovens doentes

No sábado, 5 de agosto, Francisco vai de helicóptero para Fátima, onde reza o terço, pelas 9h30, com os jovens doentes. Na Capelinha, prevê-se que o Papa faça um discurso e uma oração especial a Nossa Senhora.

Regressa a Lisboa ao final da manhã e, pelas 18h00, vai ao Colégio de São João de Brito para um encontro de caracter privado com a vasta comunidade dos jesuítas portugueses.

Depois, já perto das 21h00, segue para o Parque Tejo, para o grande momento da Vigília com todos os jovens participantes na JMJ.

No domingo, a missa de encerramento está marcada para as 9h00 e, além da homilia, Francisco também reza o Angelus.

A última etapa da visita do Papa será o encontro com os milhares de voluntários, nessa tarde, pelas 16h30, no Passeio Marítimo de Algés.

A partida do avião papal está agendada para as 18h15.

Neste vasto programa de cinco dias, o Papa vai proferir oito discursos, duas homilias, duas orações e uma breve saudação.