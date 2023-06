Faltam 56 dias para a JMJ. "Estamos prontos", garante Moedas

Carlos Moedas garante que a Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem tudo a postos para receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Na apresentação do programa da visita do Papa a Portugal, para a JMJ Lisboa 2023, esta terça-feira, o presidente da Câmara da capital mostrou imagens aéreas da zona onde vão decorrer alguns dos eventos centrais, e assegurou: "Estamos prontos. Estamos a 56 dias do início da JMJ e a obra no Parque Tejo, de infraestrutura de terraplanagem, está terminada."

A obra para a JMJ estende-se em 34 hectares do lado de Lisboa, mais 70 do lado de Loures. A expectativa é que da parte de Lisboa tudo fique pronto dentro de um mês.

"Até 9 de julho, o altar (palco) estará todo preparado. Até ao final de junho, a ponte pedonal também estará pronta. Dia 10 [de junho] haverá uma visita às obras. Deixo o convite para visitarem", referiu aos jornalistas.

Carlos Moedas lançou, ainda, um apelo a quem vive na cidade: "Os lisboetas que sejam embaixadores de Lisboa, que abram as suas casas."

Câmara desdramatiza cenário de “caos” por causa das obras

O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa admitiu esta terça-feira que a Jornada Mundial da Juventude irá trazer grandes constrangimentos à cidade, mas garantiu que da parte da autarquia tudo está a ser preparado.

“Madrid recebeu até 1 milhão e meio de visitantes. Nós não sabemos quantos vamos receber, mas a ordem de grandeza poderá apontar para essa dimensão. Só que Madrid tem seis vezes a dimensão de Lisboa, tem muito mais capacidade. Há 3 milhões e 600 mil pessoas em Madrid, em Lisboa vivem 550 mil. Temos de ter noção que é um grande desafio”, sublinhou Filipe Anacoreta Correia no final da apresentação do programa oficial da visita do Papa durante a JMJ Lisboa.

Interrogado pelos jornalistas sobre o possível “caos” em Lisboa, por causa das muitas obras que estão a decorrer ao mesmo tempo na capital, o autarca explicou que não podiam ter feito diferente. “As obras numa cidade como Lisboa têm diferentes donos, um deles é o Metropolitano. Se me pergunta se o Metro podia ter mudado o calendário das obras? Sim, mas repare, isso também choca com o PRR, e teria um impacto em várias centenas de milhões de euros para o erário Público”.

Outros projetos em curso são necessários para o futuro da cidade. “Temos o PGDL (Plano Geral de Drenagem de Lisboa), uma obra adiada há mais de 30 anos e que é decisiva, por causa das cheias. Cada vez que chove dizemos que a obra já está atrasada”, sublinhou o autarca, que deu ainda como exemplo a frente ribeirinha, onde o trânsito foi reduzido e condicionado. “Isso também vai ajudar a Jornada Mundial da Juventude, se tivermos menos trânsito nessas zonas”.

Garantido que a CML tem “trabalhado muito” para assegurar que tudo correrá pelo melhor, aos vários níveis, Anacoreta Correia deixou “um apelo às pessoas, sobretudo aos lisboetas, para que se preparem”.

“Os portugueses costumam dizer ‘quem quer festa, sua-lhe a testa’. Nós vamos ter aqui uma grande festa, e da parte de Lisboa estamos completamente focados. Nem tudo depende de nós, mas, para que as coisas corram bem, temos de estar a trabalhar muito até aos últimos dias, com a noção de que é uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade”.

“O que me foi transmitido por presidentes de câmara de outros países que já acolheram a Jornada Mundial da Juventude, é que isto até ao fim é terrível, é uma ansiedade total, muitas más notícias, muitas dúvidas, mas depois é fantástico”.

“Temos aqui um grande teste de stress, mas acredito que vamos superar, porque os portugueses sempre o fizeram, e vamos ter aqui um grande acolhimento e uma grande abertura a todos aqueles que nos visitarem”, assegurou.

A JMJ Lisboa 2023 realiza-se entre 2 e 6 de agosto. Confira o plano completo para os cinco dias da visita do Papa Francisco a Portugal.



[notícia atualizada às 16h38 de 6 de junho de 2023]