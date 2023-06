Marcelo saúda JMJ Lisboa. "Vai ser uma grande festa da juventude"

A dois meses de Lisboa acolher a JMJ, o presidente lembra que o Papa que esta vai ser “talvez a Jornada com mais longa permanência do Papa no país que a realiza. Começa dia 2, vai até dia 6”, e incluirá uma deslocação a Fátima.

“Vai ser uma grande festa da Juventude”, uma “grande festa universal, aberta, ecuménica. Portugal projetado no mundo, o mundo que se revê em Portugal”, começa por sublinhar Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem vídeo publicada esta segunda-feira no site da presidência da República.

Depois de quatros anos sem Jornada, por causa da pandemia, esta será ocasião de retomar os encontros com o sucessor de Pedro, e fazer a “festa da Juventude, festa Universal, festa intensamente vivida e longamente vivida”, afirma o presidente, para quem tem particular relevância o evento acontecer em Lisboa, no atual contexto mundial e com Francisco.

"É o Papa da luta pela Paz, pelo diálogo, pela tolerância, pela compreensão. Contra as desigualdades, contra a fome, contra a miséria. O Papa das periferias, o Papa que se fez - fora da Europa, o primeiro Papa não europeu - e que continua a ser até hoje igual ao que era, próximo daqueles que mais sofrem, daqueles que mais excluídos são, daqueles que sistematicamente são ignorados”, afirma Marcelo.

“Portugal, daqui a menos de dois meses acolhe o Papa Francisco, acolhe a Juventude de todo o mundo, no espírito que deve ser o de Portugal: plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos”, sublinha ainda na mensagem.