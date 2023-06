JMJ divulga nome oficiais dos recintos que acolhem eventos centrais

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 divulgou esta sexta-feira os nomes oficiais dos recintos onde vão ter lugar os eventos centrais deste encontro, de 1 a 6 de agosto.

“Porque a Jornada Mundial da Juventude se inspira em Maria, que se levantou e partiu apressadamente para ir ao encontro de sua prima Isabel, porque acontece em Lisboa, conhecida pela cidade das ‘Sete Colinas’, e porque queremos que este seja um tempo de encontro e de graça para todos os que nela participem, o Parque Eduardo VII será designado por ‘Colina do Encontro’ e o Parque Tejo por ‘Campo da Graça’”, indica uma nota divulgada online.

Segundo a organização, o nome “Colina do Encontro” evoca “o encontro com Cristo Vivo, objetivo primeiro da Jornada Mundial da Juventude”.

“Depois, evoca a experiência da Igreja jovem que se encontra em Lisboa e que quer sair ao encontro de todos. Além disso, evoca o encontro entre Maria e Isabel, verdadeiro encontro intergeracional, marcado pela alegria”, acrescenta a nota.

A designação oficial recorda também a passagem por Lisboa do Papa São João Paulo II, fundador da JMJ, em 1982.

O Parque Eduardo VII vai acolher o primeiro encontro dos peregrinos da JMJ Lisboa 2023 com o Papa Francisco, a 3 de agosto.

Quanto ao “Campo da Graça”, no Parque Tejo, o nome realça o facto de ser a este local que “os peregrinos se vão dirigir, em ação de graças, para celebrar a Vigília e a Missa Final de uma semana que ficará seguramente no coração de todos para sempre”.

O tema da JMJ Lisboa 2023 é ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’, uma passagem do Evangelho segundo São Lucas (Lc 1,39).

Os eventos centrais incluem a Missa de Abertura, a 1 de agosto, que vai ser presidida por D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, no Parque Eduardo VII.

Dois dias depois, o mesmo espaço recebe a celebração de acolhimento do Papa; ainda no Parque Eduardo VII, a 4 de agosto, vai ser celebrada a Via-Sacra, colocando os jovens a rezar com Francisco, acompanhados pelo coro e a orquestra da JMJ.

Já no Parque Tejo, entre os municípios de Lisboa e Loures, decorre a Vigília, na noite de 5 de agosto.

Após pernoitarem no local, os peregrinos participam na Missa de Envio, presidida pelo Papa no domingo, dia 6 de agosto; antes de regressar ao Vaticano, Francisco encontra-se com os voluntários da JMJ.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível diocesano (inicialmente no Domingo de Ramos e atualmente na solenidade litúrgica de Cristo-Rei), alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade; até hoje houve 36 JMJ, com 14 edições internacionais, em quatro continentes, e sete dessas edições decorreram na Europa.

No contexto do próximo Ano Santo, está prevista a celebração de um Jubileu da Juventude, em Roma, de 28 de julho a 3 de agosto de 2025.