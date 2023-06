Vila Real celebra Dia da Diocese em Boticas

“Com Maria, ensaiamos o sim” é o mote para o Dia da Diocese de Vila Real, que se celebra no próximo sábado e domingo, na vila de Boticas.

A iniciativa pretende ser um momento de “festa e de ação de graças” que congregue a diocese numa “experiência de comunhão eclesial”.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias - chuva e trovoada -, o programa inicial sofreu algumas alterações.

Neste sentido, o local de chegada e acolhimento, tanto no dia 3, às 17h00, como no dia 4, às 9h30, será no Pavilhão Multiusos de Boticas.

Especialmente destinado aos jovens, o programa de sábado será realizado integralmente em Boticas, com o Concerto - Vigília, às 21h30 na Igreja Paroquial de Boticas. Às 23h00 tem lugar um momento musical DJ no pavilhão, culminando com a Hora JMJ.

O dia 4 começa com uma atividade solidária dos jovens, a partir da 9h30, que inclui visitas a lares, ao mesmo tempo que se procede ao acolhimento dos vários participantes no Dia da Diocese, provenientes dos quatro cantos da diocese, no pavilhão multiusos.

Para as 10h00 está previsto um painel “Os jovens e a Igreja”, com as comunicações de Isabel Pires e Paulo Mourão, a que se juntam os jovens, pelas 11h00, com as suas questões e inquietações, num “diálogo à mesa que se pretende aberto e muito participativo”.

A manhã termina com a devolução à natureza de uma coruja recuperada.

Depois de almoço, tempo para um espaço de animação cultural com a participação de vários grupos musicais do concelho de Boticas.

O programa termina com a eucaristia, no pavilhão multiusos, às 15h30, presidida pelo bispo da diocese, D. António Augusto Azevedo.