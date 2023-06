Torre dos Clérigos celebra aniversário do seu criador

Celebra-se na sexta-feira o aniversário do arquiteto que desenhou a Torre dos Clérigos, no Porto.

Nicolau Nasoni, responsável pela fachada da Torre dos Clérigos, nasceu a 2 de junho de 1691 em Itália -- por coincidência, o mesmo dia em que se celebra o Dia da República Italiana.



Como tal, a Irmandade dos Clérigos decidiu organizar dois espetáculos para homenagear o artista italiano responsável por várias obras da cidade do Porto e do norte do país.

O primeiro espetáculo de sexta-feira começa às 18h, com o concerto do grupo Ensemble VIVAN, grupo de música da câmara que vai interpretar peças de compositores italianos do período clássico e barroco. “Especialmente pensada para o dia da Festa da República Italiana e a Nicolau Nasoni”, explica a organização.

A segunda iniciativa é um espectáculo de Dança Vertical na Torre dos Clérigos. A dançarina Paulina Almeida irá atuar aos sons dos saxofones de Henk van Twillert e dos Vento do Norte. A atuação decorrerá na fachada principal da Torre, numa performance dedicada a Itália, a Nasoni e ao lançamento da primeira pedra da Igreja dos Clérigos.

O evento conta com o apoio da Associação Socio-Culturale Italiana del Portogallo (ASCIPDA).