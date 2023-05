Sínodo 2021-2024. CEP promove jornada de oração, em preparação da próxima Assembleia

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vai promover esta quarta-feira uma jornada de “oração mariana”, pela XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que decorre em Roma, no próximo mês de outubro.

O organismo explica, em nota enviada à Agência ECCLESIA, que a iniciativa responde a um pedido da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos (Santa Sé), a qual solicitou a todas as Conferências Episcopais que no dia 31 de maio, festa da Apresentação da Virgem Santa Maria, promovessem este momento de oração.

“O Conselho Permanente da CEP, na sua reunião de maio e no seguimento do que foi abordado na última Assembleia Plenária, sugeriu que esse momento de oração se alargasse a todas as comunidades cristãs e religiosas nas celebrações desse dia 31 de maio, e não apenas nos santuários marianos”, acrescenta o comunicado.

A Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade preparou uma proposta de oração dos fiéis para as celebrações eucarísticas, com uma prece específica pela próxima assembleia sinodal, “para que saiba discernir os novos caminhos da Igreja Católica, no espírito da renovação conciliar”.

A mesma comissão divulgou uma proposta de comentários e orações para a recitação do terço.

Esta tarde, adianta a CEP, “a Oração do Rosário das 18h30 na Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima seguirá este itinerário de oração, sendo transmitido por canais de rádio e televisão”.

“Que estes momentos de oração sejam participados por todo o Povo de Deus, rezando para que o Caminho Sinodal seja autêntico momento de renovação da Igreja”, conclui a nota.

No último domingo, o Papa apelou à participação das comunidades católicas nesta jornada de oração.

“Na próxima quarta-feira, final do mês de maio, estão previstos momentos de oração em santuários marianos em todo o mundo para apoiar os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Pedimos à Virgem Maria que acompanhe essa importante etapa do Sínodo com a sua proteção maternal”, disse, desde a janela do apartamento pontifício.

A primeira sessão da XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos vai decorrer de 4 a 29 de outubro de 2023; Francisco decidiu que a mesma terá uma segunda etapa, em 2024.

Na sequência de uma inédita consulta global às comunidades católicas, lançada pelo Papa em outubro de 2021, sete assembleias continentais aconteceram entre fevereiro e março deste ano, com a seguinte divisão: África e Madagáscar (SECAM), América Latina e Caraíbas (CELAM), América do Norte (EUA/Canadá), Ásia (FABC), Europa (CCEE), Médio Oriente (com a contribuição das Igrejas Católicas orientais) e Oceânia (FCBCO).

O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros convidados, com a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja.