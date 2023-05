Mais de 10 mil agentes da PSP na segurança da JMJ

Mais de 10 mil agentes da PSP vão estar envolvidos na operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, que vai contar com a visita do Papa Francisco.

O número foi avançado esta segunda-feira pelo diretor da Polícia de Segurança Pública, Magina da Silva, à margem de uma reunião com a organização do evento, na fundação da Jornada Mundial da Juventude.

“Ninguém na PSP vai gozar férias nesses períodos. Diria que, grosso modo, 2.800 polícias reforçarão o Comando de Lisboa, para além da capacidade operacional. Lisboa tem sete mil polícias”, declarou Magina da Silva. Serão também destacados elementos da unidade especial.

Sobre a mobilidade e a estadia dos agentes que vão estar em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude, vindos de outros pontos do país, Magina da Silva indica que será assegurada pelos responsáveis pela PSP e Ministério da Administração Interna.

“Essa pressão vai recair sobre todos. Cabe ao diretor nacional, em conjugação com o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e com o ministro da Administração Interna, assegurar as condições logísticas adequadas e possíveis para os polícias, que vão ser asseguradas. Ponto final”, declarou o diretor nacional da PSP.

Sem adiantar números, Magina da Silva indica que há já investimento a ser feito por parte do Governo.

“Não sei exatamente quanto, mas estão em curso alguns processos aquisitivos de coisas muito concretas, que vão estar prontos a tempo, nomeadamente, barreiras físicas”, sublinha.

O diretor nacional da PSP garante que o número de agentes previstos vai ser suficiente para garantir a segurança dos milhares de jovens esperados.

Magina da Silva recorda que, sobre quem entra no país, vai haver controlo de fronteiras e acredita que os protestos avançados pelas forças de segurança para a semana da Jornada Mundial da Juventude não vão afetar os trabalhos.

Magina da Silva realça que todos os polícias, “independentemente do grau de satisfação ou insatisfação profissional”, percebem a dimensão do desafio.