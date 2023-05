JMJ: Santarém quer chegar às mil famílias de acolhimento

Na semana em que os Símbolos da JMJ chegam à Diocese de Santarém, o padre Ricardo Conceição, responsável pela Pastoral da Juventude revela, em declarações à Renascença, que já estão inscritas cerca de "520 famílias para receber peregrinos, o que dá uma capacidade de acolhimento de cerca de 2 mil peregrinos”. O padre alerta, contudo, que “são necessárias muitas mais porque consideramos que o alojamento nas famílias é mais rico e mais marcante”.

O sacerdote declara-se “consciente das dificuldades das famílias”, mas insiste no apelo “à generosidade das pessoas”, até porque “somos uma Diocese de acolhimento, juntamente com Lisboa e Setúbal, e depois temos um problema acrescido, porque temos sobretudo muita dificuldade na questão dos transportes públicos para depois levá-los [peregrinos] para Lisboa”.

O responsável mostra-se convicto de que “a presença dos símbolos em Santarém, agora, possa dar um entusiasmo maior e possa levar mais famílias a disponibilizarem-se para acolher os peregrinos que possam chegar”. “Não temos propriamente um número, mas gostávamos de chegar, por exemplo, às mil famílias”, acrescenta.



Por outro lado, o padre Ricardo Conceição destaca, “sobretudo, os inscritos como voluntários nas paroquias”. “Esse é o nosso foco porque, repito, somos diocese de acolhimento”, sublinha.

Nesta altura, Santarém já conta com 1140 voluntários e “é um número que gostávamos de ver crescer, porque para o acolhimento na nossa diocese todos os voluntários são poucos”.

Calendário dos Símbolos da JMJ em Santarém

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude chegam à Diocese de Santarém no mês de junho.

A sua receção está prevista para quarta-feira, dia 31 de maio, com a entrega dos símbolos pela da Diocese de Leiria-Fátima à Diocese de Santarém, através da Vigararia de Alcanena, após a celebração eucarística na Igreja Matriz de Minde.

De acordo com informação disponibilizada pelo Comité Organizador Diocesano de Santarém, os símbolos percorrem a Vigararia de Alcanena até 3 de junho, quando serão entregues à vigararia do Entroncamento e onde visitarão todas as paróquias e lugares até 7 de junho. Nessa noite, será feita a passagem para a Vigararia de Tomar, onde a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora irão ficar até 12 de junho.

De 12 a 17 de junho, será a vez da Vigararia de Torres Novas receber as imagens, seguindo-se a Vigararia de Almeirim, que contará com a presença dos símbolos até 21 de junho. Santarém será, assim, a penúltima Vigararia a receber os símbolos, entregando, por fim, à Vigararia de Rio Maior a 26 de junho.

Rio Maior entregará a 30 de junho os símbolos à Diocese de Lisboa, na paróquia das Alcobertas.