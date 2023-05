Chefe dos escuteiros: combate ao abuso de menores exige “trabalho em parceria”

Um dos frutos é o redobrado nível de confiança que a sociedade portuguesa continua a depositar em nós. Infelizmente, também vivemos com algumas associações que se dedicavam a trabalhar com os jovens e que fecharam. E, obviamente, pode haver aqui algum efeito de transferência. O nosso efetivo está a recuperar de forma muito impressionante.

Quase. Estamos a 500 ou 600 escuteiros de voltar ao número que tínhamos em 2019, e isso é sinal de que o dinamismo, a aposta que se fez em tentar desafiar um pouco a forma de fazermos tudo isto, para não fecharmos, para não pararmos, para não interrompermos a ligação com os pais, e com as crianças e com os jovens, também colheu frutos.

Para o chefe nacional do CNE, um dos segredos do sucesso do escutismo é o facto de serem os jovens “a escolher o seu caminho e a decidirem o que querem fazer”, sendo o próprio jovem “o principal motor do crescimento e do desenvolvimento das suas atividades”.

No dia seguinte ao da celebração do centenário, Ivo Faria revela que o CNE está a crescer de forma sustentada desde o fim da pandemia e adianta que “desde o início do ano, entraram 10 mil escuteiros novos” o que “é algo inédito” na história do escutismo católico em Portugal.

Nesta entrevista que assinala o centenário do CNE, Ivo Faria destaca a experiência de trabalho com os jovens e coloca ao dispor todo esse conhecimento. A instituição está já a realizar um projeto na área da prevenção dos abusos com a sua congénere espanhola para formação e sensibilização dos mais novos.

O chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas (CNE), Ivo Faria, defende que "é muito importante irmos percebendo e dialogando com todos quantos trabalham com estas realidades" dos abusos sexuais, de modo a "continuar a fazer caminho”.

Além da pandemia que afetou toda a gente, há uma questão específica, no caso da Igreja Católica, que tem a ver com a crise dos abusos sexuais de menores. Isso também influenciou a atividade e a participação no movimento escutista?

Nos tempos mais recentes, diria que não. Temos há mais de 10 anos a funcionar uma estrutura que tenta prevenir e identificar situações e reagir a elas, relacionadas não só com abusos sexuais, mas com todas as outras situações que possam pôr em causa a segurança das crianças e jovens. Essa estrutura tem vindo a ganhar cada vez mais força.

Inicialmente fê-lo com documentos de base sobre a nossa política de proteção de crianças e jovens. Depois, o manual de boas práticas. Começamos a intensificar a formação, tornámo-la obrigatória não só para os novos voluntários, mas também para aqueles que já estão no ativo. E, agora mesmo, estamos a iniciar também formação, a desenvolver ferramentas pedagógicas para que as próprias crianças e os jovens possam ser também parte muito ativa, quer na sensibilização para coisas que podem acontecer quer para nos reportarem as situações o mais rapidamente possível. E também para que os jovens se sintam mais seguros nas relações que estabelecem uns com os outros.

A par de tudo isto, há uma linha de reporte que já foi criada em 2019 e que nos ajuda a lidar com as situações que vão sendo reportadas para poder também substanciar as coisas e deixar referidas em arquivo, apoiando em primeiro lugar as vítimas. Em segundo lugar, visa a impedir que os alegados agressores continuem a ter contato com crianças e jovens. E em terceiro lugar, gerir toda a parte disciplinar, que também é importante, quer de forma interna, quer de forma externa, com a colaboração com as autoridades judiciais.

Essa linha foi muito solicitada desde 2019?

Somos a primeira instituição em Portugal, que eu tenha conhecimento, a reportar publicamente os resultados dessa linha de reporte. Nestes últimos três anos, houve um que foi um dos anos da pandemia em que não tivemos nenhum reporte. No acumulado dos outros três, tivemos cerca de 25-30 reportes, não todos relacionados com abusos sexuais. Dos que têm essa caracterização relacionada com abusos sexuais, felizmente, são casos que não têm a moldura de abuso mais gravosa. Ainda assim, [a situação] é bastante nefasta para o desenvolvimento da criança e do jovem, mesmo não envolvendo necessariamente contato físico. Estamos a falar mais ao nível de assédio e de outras situações similares. Claro que olhamos para elas com toda a seriedade, independentemente do nível de gravidade que tenham. Sabemos que estas situações deixam marcas profundas nas vítimas. Temos que trabalhar todos os dias para evitar que elas aconteçam, mas quando, infelizmente, acontecem, temos que saber lidar com elas com alguma rapidez. Temos que apoiar a vítima, temos que afastar os agressores e temos que, obviamente, criar condições para que elas no futuro não tenham repetição.

Foram essas as principais lições que ficaram deste momento delicado?

Sim. Eu adicionaria que, para além disso, temos vindo a colaborar, também já há alguns anos, com outras instituições que também se dedicam exatamente ao mesmo tipo de foco. Trabalhando com crianças e com jovens, trabalhando do ponto de vista pedagógico, também têm mecanismos e instrumentos semelhantes aos nossos. Acho que a lição que aprendemos foi a de que é preciso intensificar este sentido de corpo de parceria com outras instituições.

Se calhar, nestes temas, estamos um pouco mais adiantados em relação àquilo que será a tendência geral das instituições da Igreja católica portuguesa. Portanto, estamos bastante disponíveis para colaborar, partilhar recursos, ferramentas, formações, instrumentos, a nossa estrutura toda de reporte, o comité de ética e tudo mais que temos, mas, claro, também temos sempre áreas para desenvolver para melhorar. E é muito importante irmos percebendo e dialogando com todos quantos trabalham com estas realidades para podermos continuar a fazer caminho.

Temos um projeto a correr com os nossos irmãos escuteiros de Espanha, a associação católica congénere da nossa, precisamente, para os ajudar a trabalhar mais de perto a realidade da formação dos voluntários e, em conjunto, trabalharmos nós e eles em algo que nós, como dizia, estamos a tentar intensificar, que é a própria formação e sensibilização dos mais novos.

