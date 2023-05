Cónego Roberto Mariz recebe missão episcopal de “coração e espírito aberto”

O Cónego Roberto Mariz da arquidiocese de Braga é um dos dois novos bispos auxiliares para a diocese do Porto.

À Renascença, o sacerdote agradece com “humildade e simplicidade” “a confiança depositada para a nova missão.

“Não posso deixar de manifestar a profunda gratidão à Santa Sé e ao Papa pela confiança depositada neste convite em ser bispo auxiliar na diocese do Porto”, refere o, também, ecónomo da Arquidiocese que diz olhar para o convite “com muita humildade e simplicidade”.

“Olho o convite desta nova missão e naquilo que é a disponibilidade de uma entrega de um “Servo das Vinhas do Senhor” como sempre procurando fazer o melhor com aquilo de que somos capazes, agora, ao serviço da diocese do Porto”, acrescenta.

Sobre a Diocese do Porto, o Cónego Roberto Mariz reconhece que, apesar da proximidade geográfica com a arquidiocese de Braga, ainda, precisa de “aprofundar e conhecer melhor a sua realidade”. Uma nova missão que o sacerdote assume de “coração aberto”.

“Há um situar na disponibilidade do espírito e do coração para que possa haver uma aproximação à realidade concreta da diocese do Porto”, explica.



“Como barro nas Suas mãos” - “sicut lutum in manu mea” (cf. Jr 18, 6) é o lema episcopal escolhido pelo novo bispo auxiliar da Diocese do Porto. Na nota de saudação, o sacerdote explica que à semelhança da existência humana, o barro “é moldado com amor e ternura pelas mãos de Deus, que nunca desperdiça o barro [ser] humano, mas sempre o acarinha e refaz com a Sua bondade”.

O ecónomo da Arquidiocese de Braga e pároco de São José de São Lazaro, Roberto Mariz foi nomeado, esta sexta-feira, bispo auxiliar para a Diocese de Porto a par com o Cónego Joaquim Dionisio, da diocese de Lamego.