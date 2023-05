Bispo do Porto agradece ao Papa os novos auxiliares

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, agradece ao Papa Francisco “mais este gesto bondoso” e aos novos bispos auxiliares a “aceitação do múnus episcopal”.

“Trata-se, de facto, de dois novos «reforços» que em muito contribuirão para o bem da nossa Diocese, já que a sua formação e experiência pastoral é rica e variada”, assinala.

Na perspetiva de D. Manuel Linda, no atual momento histórico, espera-se “de todos os fiéis em Cristo, mormente dos bispos, um ministério centrado na diaconia da fé”.

“Uma Igreja ministerial e sinodal reclama, cada vez mais, a existência de pastores que, como sinais e ministros da comunhão eclesial, se dedicam à missão evangelizadora, valorizem os carismas e fomentem a participação ativa de todos os seus membros, mormente os leigos”, realça.

Neste contexto - explica o prelado - pediu ao Santo Padre “dois bispos auxiliares que, juntamente com o senhor D. Vitorino e eu mesmo, constituamos o costumado «núcleo episcopal» para o serviço do povo de Deus desta grande Diocese do Porto, em ordem à sua contínua renovação e edificação de uma «Igreja em saída», voltada para a evangelização e para a missão”.

D. Manuel Linda anuncia que os novos bispos auxiliares serão ordenados nas respetivas dioceses. D. Joaquim Proença Dionísio será ordenado em Lamego, a 16 de julho, e D. Roberto Rosmaninho Mariz a 23 de julho, em Braga.

Por fim, o bispo do Porto agradece a D. Pio Gonçalo Alves de Sousa os “mais de doze anos de um trabalho dedicado e generoso na Diocese do Porto, três dos quais já depois da aceitação da sua resignação com a fórmula «nunc pro tunc»”.

“Sábio, disponível, próximo e solícito, o senhor D. Pio conquistou a simpatia daqueles com quem mais de perto lidou e demonstrou sempre uma grande finura de análise dos muitos processos com que lidou, mormente na Comissão Diocesana de Infraestruturas e Bens Culturais. E não esquecemos o período em que foi Administrador Apostólico desta Diocese do Porto”, destaca D. Manuel Linda.