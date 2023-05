Fátima acolhe encontro nacional de alunos do 1º ciclo de EMRC

Os alunos do 1º ciclo de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) têm encontro marcado para o dia 26 de maio, em Fátima, sob o mote “Com EMRC dou + Cor à Vida”.

Em declarações ao Educris, Dimas Pedrinho, da equipa nacional da EMRC, explica que com este tema “quisemos entender a palavra ‘cor’ como a qualidade de vida”.

“Trata-se de procurar, no dia a dia de cada um melhorar a situação da vida das pessoas nomeadamente com aquelas com que os pequenos alunos do 1º ciclo se cruzam”, acrescenta.

O tema do XXI Encontro Nacional de EMRC inspira-se, assim, no lema da Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa recebe no próximo mês de agosto, e desafia os “nossos meninos a estar atentos aos outros e sejam capazes de cuidar uns dos outros” tal como “Maria que se levantou e partiu, apressadamente, para ajudar a sua prima Isabel”.

Na perspetiva de Dimas Pedrinho, a iniciativa é uma oportunidade para “o estar juntos” e descobrir “tanta diversidade que existe” vinda “de todo o país”.

“Esperamos que se encontrem, se olhem, e estejam em comunhão provenientes de várias partes de pais. É sempre bom contactar com crianças e professores que trazem outras experiências fazendo festa naquele lugar tão especial”, destaca.

O programa inicia com um momento cultural, no Centro Paulo VI, a cargo da companhia de teatro ‘Espelho Mágico’, que “analisa os valores abordados pelo tema”. Segue-se um encontro, com todo o grupo, na basílica Santíssima Trindade, e que vai contar com a presença de D. António Moiteiro, bispo de Aveiro e presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.

Segundo Dimas Pedrinho os encontros nacionais da disciplina são sempre momentos para “escutar a diferença, a dimensão nacional da disciplina, vermos crianças de tantos pontos do país e fazermos a experiência de comunhão alargada”.

Neste contexto e como atividade preparatória, os mais de 60 agrupamentos e escolas foram desafiados a realizar desenhos que expressem o cuidado pelo outro, através do exemplo de Maria, a partir das aprendizagens feitas ao longo do ano das aulas de EMRC.

“Pedimos uma ilustração, que no-la enviassem e faremos com que os desenhos sejam compilados e traduzidos em E-book. É uma experiência de partilha e reforça a mensagem que queremos passar. Deste modo os alunos ilustram os gestos de cuidados uns para com os outros”, contou o responsável ao Educris.