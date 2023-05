Padre Gonçalo Abreu Rocha é o novo vigário regional do Opus Dei em Portugal

O padre Gonçalo Abreu Rocha foi nomeado novo vigário regional do Opus Dei em Portugal.

Na ocasião da nomeação, o sacerdote agradeceu a oração de todos, expressando a sua confiança “na assistência de Deus e da sua Mãe para realizar esta missão, sempre em união com o Papa e os pastores da Igreja, em especial o Prelado do Opus Dei”.

“Nestes meses, o nosso coração estará focado em viver com espírito de conversão pessoal a grande bênção que Deus dá a Portugal com a presença do Santo Padre em Fátima e na JMJ”, acrescentou.

Nascido em Lisboa a 18 de janeiro de 1966, onde viveu até se mudar para Roma, em 1993, foi ordenado sacerdote a 9 de setembro de 2000, em Roma, pelo então Prelado do Opus Dei, o bispo D. Javier Echevarría.

Licenciou-se em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou durante 4 anos, e fez o doutoramento em Teologia Dogmática na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.

O padre Gonçalo Abreu Rocha viveu em Roma até 2007, no seminário internacional do Opus Dei, onde foi vice-reitor entre 2000 e 2007, ano em que regressou a Portugal.

Desde então, foi sempre um colaborador próximo do vigário regional e exerceu a sua atividade pastoral em Lisboa, onde é capelão da Residência Universitária dos Álamos.

Foi nomeado Vigário Regional no dia 18 de maio de 2023.

O anterior vigário regional, monsenhor José Rafael Espírito Santo, foi nomeado Delegado para a região de Portugal, ficando assim a colaborar com o novo vigário regional.

De acordo com a nota enviada à Renascença, o vigário regional é o responsável máximo da Prelatura do Opus Dei em cada uma das suas circunscrições territoriais, também designadas regiões. Em Portugal, essa circunscrição coincide com o território português.

O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, foi fundado por S. Josemaria Escrivá de Balaguer (1902-1975), e tem como finalidade difundir em todos os ambientes da sociedade uma profunda consciencialização do chamamento universal à união com Deus e à evangelização, na vida profissional e em todas as circunstâncias da existência corrente.