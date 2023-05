Fátima. Papa Francisco volta a rezar na Capelinha das Aparições a 5 de agosto

O bispo de Leiria-Fátima e o reitor do Santuário acolheram “com alegria” o anúncio da deslocação do Papa Francisco à Cova da Iria, no dia 5 de agosto, no âmbito da sua deslocação a Portugal, para participar na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.

Numa declaração em vídeo, à Sala de Imprensa do Santuário, D. José Ornelas começa por manifestar a alegria pela presença de Francisco, em Fátima, no dia 5 de agosto.

“Como me disse pessoalmente vem para rezar à Senhora de Fátima. Disse-me, aliás, que já é tradição que numa Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Santo Padre vá rezar num santuário dedicado a Nossa Senhora, que seja particularmente simbólico para o lugar onde se realizam as jornadas”, acrescenta o bispo de Leiria-Fátima.

D. José Ornelas Carvalho observa que o Papa estará “entre nós” e “virá para rezar e rezar connosco. O motivo da sua vinda é a oração”.

Para o prelado, embora “o tempo não seja longo” e o motivo da sua deslocação a Portugal seja a Jornada Mundial da Juventude, “vamos aproveitar a oração com o Papa para rezarmos em Fátima pela JMJ, pelos jovens e pela paz, os temas que rezamos habitualmente aqui no Santuário”.

“Rezá-los com o Papa presente terá outro significado e será muito mais emotivo para todos os que aqui vierem”, destaca.