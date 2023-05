Agenda da visita do Papa Francisco a Portugal "é impressionante”

O programa da visita do Papa Francisco a Portugal "é impressionante”, afirma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Já estive a ver o programa. O Papa chega no dia 2 [de agosto], tem o dia 2 ocupado, tem o dia 3 ocupado, tem o dia 4 ocupado do princípio ao fim do dia, tem o dia 5 ocupado e no dia 6 parte à noite, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP.

O Presidente da República destaca a preocupação do Santo Padre em estar com o maior número de pessoas possível.