Papa: “Por favor, não nos habituemos à guerra!”

Com veemente insistência, o Santo Padre pediu este domingo maiores esforços para pôr fim à violência do Sudão, cuja situação continua preocupante.

“É triste, mas um mês após o início da violência no Sudão, a situação continua a ser grave”, disse o Papa no final da oração “Regina Coeli”.

“Ao encorajar os acordos parciais alcançados até agora, renovo um apelo veemente aos envolvidos para que deponham as armas e peço à comunidade internacional para não poupar os seus esforços para fazer prevalecer o diálogo e aliviar o sofrimento da população”.

EPerante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro, Francisco acrescentou: “Por favor, não nos acostumemos aos conflitos e à violência. Por favor, não nos acostumemos à guerra.”

Ainda neste contexto, Francisco também reafirmou a sua proximidade ao povo ucraniano.

A propósito do Dia Mundial das Comunicações Sociais que hoje se assinala, com o tema "Falar com o coração”, o Papa recordou a todos que “é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora”.

Francisco aproveitou para saudar os jornalistas e profissionais da comunicação, desejando que o seu trabalho “esteja sempre ao serviço da verdade e do bem comum”.