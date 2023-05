Entrada solene de D. Nuno Almeida a 25 de junho

D. Nuno Almeida será o 45º bispo da Diocese de Bragança-Miranda. O anúncio da sua entrada solene foi avançado esta tarde pela Arquidiocese de Braga, onde D. Nuno é bispo auxiliar desde 2016.



A nomeação de D. Nuno Almeida para a Diocese de Bragança- Miranda foi divulgado na sexta-feira pelo Vaticano.

Na primeira saudação à nova Diocese, D. Nuno saudou “as famílias e as comunidades que, na vasta região do Nordeste Transmontano, louvam o Senhor e procuram viver o Evangelho”. “Ao saudar-vos repito com os lábios e com o coração as palavras de Cristo: “Estou entre vós como quem serve” (Lc 22, 27) – lema evangélico que escolhi para a minha ordenação presbiteral e episcopal”, referiu.

O bispo lembrou também “os que mais sofrem e os que vivem momentos mais difíceis”, e disse que “gostaria de enviar a todos uma palavra de alegria e de esperança e a certeza da minha disponibilidade em servir as crianças, os jovens, os adultos, os pais e mães de família e os mais velhos em idade e no caminho percorrido”.

Na sua saudação, D. Nuno, dirigiu “uma especial saudação de gratidão aos Senhores D. José Cordeiro pela herança desafiadora que nos lega e a D. António Montes, pastor incansável”. “A ambos, há muito me ligam laços de sincera e fraterna amizade de que dou graças a Deus”, sublinhou.