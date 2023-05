Novo bispo para Bragança-Miranda "é um momento há muito aguardado"

O arcebispo primaz de Braga, D. José Cordeiro, pede a D. Nuno Almeida, até agora bispo auxiliar da Arquidiocese, que “escute com o coração” e que seja “testemunha da verdade no amor” na sua nova missão à frente da Diocese de Bragança-Miranda.

A propósito da nomeação, D. José Cordeiro pede que D. Nuno Almeida continue a “ser o fiel servidor do Evangelho escutando com o coração a realidade e os sinais dos tempos e sendo a testemunha credível do Evangelho da Esperança num processo sinodal em que seja testemunha da verdade no amor”.

D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, foi nomeado, esta sexta-feira, bispo da diocese de Bragança-Miranda, lugar ocupado por D. José Cordeiro antes de chegar à Arquidiocese de Braga, em fevereiro de 2022.

Uma notícia recebida com “muita alegria” e “um momento há muito aguardado”, sublinha o arcebispo primaz de Braga.

“Já passou um ano e três meses, um tempo dilatado de uma quaresma e Páscoa duplicada em Bragança-Miranda”, afirma o prelado.

“Esta é uma boa noticia para Diocese de Bragança-Miranda, para toda a Igreja, para D. Nuno e para nós, também, continuando nesta fraternidade sacramental e comunhão de igrejas porque juntos fazemos parte também da Província Eclesiástica de Braga”, explica.

Natural de Sátão, na Diocese de Viseu, D. Nuno Almeida era bispo auxiliar de Braga desde 2015. Foi nomeado, esta sexta-feira, pelo Papa Francisco como novo bispo de Bragança-Miranda.