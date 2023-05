Diocese de Bragança-Miranda saúda novo bispo

A Diocese de Bragança-Miranda saúda a nomeação do seu novo bispo, D. Nuno Almeida, numa mensagem assinada pelo administrador diocesano, manifestando “filial reverência” e a “mais profunda veneração da Diocese” ao sucessor de D. José Cordeiro.

“É com jubilosa e manifesta alegria que acabamos de receber tão aguardada notícia, a nomeação do 45.º Bispo desta Diocese nordestina, a necessitar de ‘sentinela vigilante’ e experiente timoneiro, para continuar o ministério apostólico exercido pelos dignos antecessores nesta terra apelidada de reino maravilhoso de emoções e de sonhos”, refere a mensagem assinada pelo monsenhor Adelino Paes.

O responsável sublinha que “desde já se reaviva no coração dos fiéis e de todo o povo a esperança de juntos, percorrermos um caminho sinodal de renovação pastoral nas diversas comunidades e ambientes deste belo nordeste transmontano que constitui a Diocese de Bragança-Miranda”.

“Ainda que aguardando o início de ministério episcopal na Diocese, a partir de hoje estará bem presente no coração e oração de todos os diocesanos, muito especialmente na celebração eucarística em que passamos a lembrar também e, no momento próprio, o nosso Bispo eleito que, em comunhão com o Papa, nos unirá à Igreja presente em toda a terra”, escreve o administrador diocesano.

“Enquanto aguardamos, também preparamos a vinda do novo Pastor a esta sua Igreja que o espera a fim de continuar a reencontrar-se na verdade e na fraternidade, procurando a justiça, promovendo a paz e o progresso”, acrescenta.

A mensagem conclui-se com a gratidão a Deus pela dádiva do novo pastor. “Bendito seja Deus que nos concede Pastores segundo o Seu coração”.

O Papa Francisco nomeou esta sexta-feira para bispo de Bragança-Miranda o bispo auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida.

Em declarações à Renascença o até agora bispo auxiliar de Braga diz que a notícia o surpreendeu, à semelhança do que já acontecera antes, “quando fui também chamado pelo Bispo de Viseu e me foi perguntado se aceitava vir para Braga como bispo auxiliar. Com surpresa”.

Mas, D. Nuno encara a nomeação também com “confiança”. “Foi colocar-me diante de Jesus Cristo e dizer-lhe sim, por sentir que era um chamamento que não vinha somente de um processo administrativo da Igreja, mas era um chamamento de Jesus Cristo”.

O prelado afirma a sua disponibilidade "para fazer a experiência sinodal com o bom povo de Bragança-Miranda", uma diocese que não lhe é totalmente desconhecida.

O novo bispo diz que vai “aprender” e “conhecer” a nova diocese, que é “muito vasta, com uma história muito profunda, com uma fé madura, mas onde há de facto desafios”.

E entre os desafios e prioridades da sua nova missão, lembra o combate à desertificação e Pastoral Juvenil, “tendo em conta até o que estamos a viver de preparação da Jornada Mundial da Juventude”.