“Desperdiçamos muito” a disponibilidade dos mais velhos, diz Patriarca de Lisboa

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, considera que “há um enorme desperdício” não apenas na Igreja, mas na sociedade” das potencialidades da população sénior. No encerramento do Congresso Diocesano da Pastoral Sócio-Caritativa, que decorreu esta sexta-feira, em Óbidos, o prelado afirmou que “muitas coisas feitas à pressa”, “mal feitas, mal escritas e mal terminadas” não aconteceriam se “quem sabe” fosse ouvido.

“Desperdiçamos, mas desperdiçamos muito grande parte da disponibilidade existencial, tanto de sabedoria, de experiência feita, de conhecimentos, e prática de vida”, disse D. Manuel Clemente.

Encontro pós Jornada Mundial da Juventude

Diante de um auditório composto sobretudo por responsáveis e trabalhadores da área social, D. Manuel Clemente anunciou, ainda, que, depois do encontro deste verão dos jovens com o Papa Francisco, o Patriarcado de Lisboa quer reunir todos os que trabalharam na organização do evento para que juntes pensem a pastoral da diocese.

Estes encontros deverão acontecer em outubro, em cada uma das 18 vigararias do Patriarcado.

“Esta jornada está a criar uma geração, e vai traduzir-se numa maneira de estar na vida para muitos milhares de jovens a que podemos chamar geração jornada Mundial da Juventude 2023 ou geração 23”, disse o prelado, sublinhando que a JMJ envolve jovens de todo o país.