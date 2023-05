Diocese de Leiria-Fátima celebra aniversário com exposição sobre a Eucaristia

O Museu de Leiria inaugura no dia 22 de maio, às 17h00, a exposição “Corpus: ritualidade, forma e presença”.

A exposição que abre no dia em que a Diocese de Leiria-Fátima celebra mais um aniversário da sua criação, em 1545, resulta da sua parceria com a Câmara Municipal de Leiria com o recurso a “peças artísticas do património histórico da Diocese e do acervo do Museu de Leiria”, informa a diocese

“As peças que podem ser vistas pelos visitantes são, na sua maioria, alfaias litúrgicas usadas nas celebrações eucarísticas e que, por isso, pretendem assinalar o último ano do triénio pastoral dedicado à Eucaristia”, lê-se no documento enviado à Renascença.

De acordo com a nota do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima, que produz a exposição com o Museu de Leiria, a mostra conta com 39 peças, várias delas restauradas para esta exposição, distribuídas por três núcleos e apresenta um percurso contemplativo que permite ao visitante estabelecer contacto com a funcionalidade e simbologia das diferentes alfaias litúrgicas que estão relacionadas com a celebração eucarística.

“Esta exposição permite o contacto com peças de uso corrente nas paróquias e com peças que se encontram reservadas (nas sacristias, por exemplo) e que dificilmente podem ser vistas a não ser em ocasiões muito específicas da vida dos crentes”, destaca Marco Daniel Duarte, citado no comunicado.

Segundo o diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria-Fátima, “num tempo em que uma grande parte da sociedade perdeu os códigos de interpretação relativa a peças de arte sacra, a exposição “Corpus: ritualidade, forma e presença” permite, para além de mostrar os tesouros artísticos do património sacro da região, dar a conhecer a função e a simbologia de cada peça exposta”.

Três núcleos

A exposição “Corpus: ritualidade, forma e presença” desenvolve-se em três núcleos. O primeiro, intitulado “Ritualidade”, é construído a partir de uma pintura representativa da “Missa de São Gregório”, do acervo do Museu de Leiria, na qual se observam alfaias litúrgicas que na exposição se veem representadas a partir do espólio diocesano.

O núcleo intermédio - com o título “Forma” - apresenta os instrumentos usados para constituir o pão eucarístico e as alfaias (custódias) que o apresentam de forma solene, depois de transubstanciado.

O último núcleo, denominado “Presença”, faz uma leitura de âmbito cultural sobre o tema eucarístico, fazendo discursar as peças artísticas a partir da hermenêutica simbólica que as mesmas encerram, sublinhando os aspetos relativos à relação da Eucaristia com as questões sociais representada no pão partido.

Culto eucarístico na diocese

De acordo com a nota enviada à Renascença, esta iniciativa permite constatar que “o culto católico desenvolveu uma série de testemunhos materiais que traduzem a forma de pensar a Eucaristia em cada tempo”.

O território da Diocese de Leiria-Fátima não é exceção e, na perspetiva de Marco Daniel Duarte, “encontra-se, necessariamente, munido de património histórico e artístico relativo ao culto eucarístico, peças que se encontram a uso nas suas comunidades de origem e que importa contemplar no contexto de uma reflexão visual que a museologia proporciona”.

A exposição “Corpus: ritualidade, forma e presença” pode ser visitada todos os dias, a partir de 22 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2024, das 9h30 às 17h30.

Associada à exposição, está a ser desenvolvida programação cultural que integra ações de formação, recitais, visitas guiadas para proporcionar uma melhor fruição do espólio exposto, assim como a integração do mesmo nas correntes artísticas de cada época.