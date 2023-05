D. António Marto preside à Peregrinação anual ao Santuário dos Cerejais em Alfandega da Fé

O cardeal D. António Marto vai presidir à Peregrinação anual ao Santuário diocesano do Imaculado Coração de Maria, em Cerejais, Alfândega da Fé, no último fim de semana de maio.

No sábado, dia 27, às 21 horas, o bispo emérito de Leiria-Fátima presidirá à eucaristia que será seguida pela recitação do rosário e procissão de velas no interior do recinto do Santuário.

Antes às 17h30, tem início a peregrinação à pé dos vários grupos de peregrinos a partir de Alfândega da Fé em direção ao Santuário.

No domingo de manhã, pelas 9h00, os peregrinos serão acolhidos pelo toque festivo do carrilhão. Segue-se uma visita livre ao Calvário e à Loca, locais icónicos do santuário.

Às 9h15 haverá um conjunto de representações dos mistérios do Rosário, e às 9h30 tem início a procissão, desde a igreja matriz da aldeia até ao Santuário.

A Eucaristia, presidida por D. António Marto, está marcada para as 10h30, e será transmitida pela RTP – Rádio Televisão Portuguesa, para os canais RTP1 e RTP Internacional.

A Peregrinação termina com a bênção dos capacetes e motards, a bênção dos doentes e a procissão do Adeus a Nossa Senhora.

O Santuário o Imaculado Coração de Maria, de Cerejais, é constituído por uma igreja de planta longitudinal composta por três naves e uma torre sineira isolada, um calvário e uma réplica da Cova de Iria, em Fátima, e começou a ser construído em 1961. Está implementado numa vasta área consagrada ao culto Mariano e constitui um polo de dinamização de numerosas atividades de espiritualidade, recolhimento e apoio social.