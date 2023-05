Vaticano divulga selo comemorativo da JMJ Lisboa

O Vaticano divulgou esta segunda-feira a imagem do selo comemorativo da JMJ Lisboa 2023, que apresenta o Papa no ‘Padrão dos Descobrimentos’, em Belém, “guiando os jovens para o futuro”.

“Representa o Papa na proa de um navio, inspirado pela caravela do Padrão dos Descobrimentos, guiando os jovens para o futuro”, precisa a nota divulgada pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, organismo da Santa Sé que acompanha a organização da Jornada Mundial da Juventude.

O selo apresenta ainda uma reprodução do logo do encontro de Lisboa, criado pela designer portuguesa Beatriz Roque Antunes, e representa “o dinamismo da visita de Maria a Isabel, seguindo o tema escolhido para o evento”.

A próxima edição internacional da JMJ vai decorrer em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, após ter sido adiada um ano por causa da pandemia de Covid-19, e tem como tema “Maria levantou-se e saiu apressadamente”, passagem Evangelho de São Lucas (1, 39) que se refere à visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel.

Além do selo, desenhado pelo artista Stefano Morri, o Vaticano emite um carimbo comemorativo da XXXVII Jornada Mundial da Juventude.

O portal de notícias do Vaticano alude à “expansão além-mar de Portugal” e à representação do Infante D. Henrique, com outros protagonistas do “império marítimo português”.

“Da mesma forma como o timoneiro D. Henrique lidera a tripulação na descoberta do novo mundo, assim também no selo do Vaticano o Papa Francisco conduz os jovens e a Igreja, representada pela barca de Pedro, na descoberta desta ‘mudança de época’ – como afirmou o Pontífice por ocasião da Conferência Eclesial de Florença, sem se resignar a navegar apenas em águas rasas, a ponto de ignorar a realidade do porto que os aguarda”, indica o ‘Vatican News’.

O selo (formato 48 x 32mm) será emitido esta terça-feira, no valor de 3,10 euros, com uma tiragem de 45 mil unidades, mas sem disponibilidade para venda online, conforme informa o site oficial do departamento comercial de selos e moedas do Vaticano.

Já o carimbo comemorativo, em formato circular, que representa o logotipo oficial da XXXVII JMJ de Lisboa, será usado pela agência dos correios “Arco delle Campane” (no ponto de vendas do braço de Carlos Magno, na Praça São Pedro) nos dias 16 e 17 de maio.

O encontro mundial, que Portugal recebe pela primeira vez, inclui na sua programação um conjunto de eventos culturais, religiosos e desportivos, protagonizados pelos peregrinos da JMJ.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a nível diocesano (inicialmente no Domingo de Ramos e atualmente na solenidade litúrgica de Cristo-Rei), alternando com um encontro internacional a cada dois ou três anos, numa grande cidade; até hoje houve 36 JMJ, com 14 edições internacionais, em quatro continentes, e sete dessas edições decorreram na Europa.