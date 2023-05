Disciplina de Moral junta 7.500 pessoas na Póvoa de Varzim

Disciplina de Religião e Moral Católica junta 7.500 pessoas na Póvoa de Varzim na sexta-feira, na 2ª edição do encontro Diocesano de Alunos de Educação Moral Religiosa Católica (EMRC) da Arquidiocese de Braga.

ste encontro diocesano vai decorrer no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim e destina-se a alunos do 3º Ciclo da Arquidiocese, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos.

De acordo com o diretor do Serviço de Educação Moral Religiosa Católica, padre Rúben Cruz, vai ser possível juntar “o dobro das pessoas que participaram na primeira edição”.

“Com as inscrições fechadas estão confirmados sete mil alunos, o que significa que conseguimos atingir o nosso objetivo, graças ao trabalho do nosso departamento da Arquidiocese e ao entusiasmo dos nossos bons professores”, sublinha o responsável.

O encontro tem como tema central "Bem comum e Bem do Outro - Cuidar da Casa Comum" e o diretor do serviço de EMRC da Arquidiocese de Braga lembra que a ideia é “ir ao encontro das ideias e valores que nos apresentam as encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti”.

“Queremos que seja um encontro lúdico e de alegria e que tenha também este cariz do bem comum e do bem do outro."

Este tipo de iniciativas pretende também esclarecer "algumas ideias poucos claras sobre a disciplina, concretamente dos encarregados da educação, que não têm conhecimento claro do que esta disciplina pode acrescentar ao crescimento gradual e integral da pessoa".

"Queremos relançar esta oportunidade e ir ao encontro de outros que não optam por esta disciplina para que possam perceber o bem que esta disciplina pode acrescentar ao seu processo formativo”, acrescenta.

O encontro vai decorrer entre as 9h30 e as 16h00, de sexta-feira e terá no concerto do padre Guilherme Peixoto um dos momentos altos do dia.