Reitor do Santuário de Fátima nota “aumento exponencial” de pedidos de ajuda

Nesta entrevista por ocasião da sua recondução como reitor do Santuário por parte do bispo diocesano D. José Ornelas, o padre Cabecinhas entende a situação como “um voto de confiança em relação ao trabalho realizado” e adianta que “a profissionalização da gestão do Santuário é uma necessidade e um imperativo”.

Ainda no plano económico, o padre Carlos Cabecinhas sublinha que apesar de “um ano de 2020 extremamente complicado” por causa da pandemia em que “teve de procurar diminuir drasticamente as suas despesas”, o Santuário mantém a sua estabilidade económica.

Carlos Cabecinhas revela que o Santuário “está também a ajudar com alimentos” e alerta para aquelas situações “para as quais não existem apoios sociais estabelecidos”.

Este aumeno de pedidos que chegam à Cova da Iria começou a sentir-se “no final do ano passado e em todo este início do novo ano”, diz o sacerdote, adiantando que “há muitas famílias que não conseguem pagar rendas de casa, que não conseguem comprar medicamentos na farmácia”.

O reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas revela em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia que se regista um “aumento exponencial” do número de pedidos de ajuda.

Obviamente que ser reconduzido numa função como esta, numa missão como esta significa sempre receber um voto de confiança em relação ao trabalho realizado e, portanto, de alguma forma, uma confirmação daquilo que foi o rumo seguido e que, no meu entender, vai ser implementado durante o período do mandato, que são os próximos cinco anos. Obviamente, sempre na perspetiva daquilo que o possa fazer-se de renovação, porque estes mandatos significam sempre conduzir a vida do Santuário de forma a que vá respondendo cada vez mais e melhor àquilo que é a sua missão e isso significa renovação constante.

O ano de 2021 já permitiu alguma recuperação e equilíbrio. No entanto, estes anos, apesar do dramático que foram, não puseram em causa a solidez económica do Santuário, que é uma instituição também a este nível sólida, que teve de procurar diminuir drasticamente as suas despesas, uma vez que também diminuiu drasticamente a sua atividade. Mas isso não pôs em causa aquilo que era a estabilidade económica da instituição, que se mantém.

Do ponto de vista financeiro, não ficaram feridas? A situação está ultrapassada? O que é nos pode dizer da situação financeira do Santuário?

Obviamente, do ponto de vista do Santuário significou alguma vivência, eu diria mesmo dramática pelo facto de termos um lugar vocacionado para acolher peregrinos, um lugar conhecido pelas multidões e termos, de repente, de celebrar um 12 e 13 de maio com o recinto completamente vazio, sem peregrinos. Foi algo que tocou o fundo, que tocou o coração, mas que, por outro, nos ajudou também a sentirmo-nos unidos: todos aqueles que viviam o drama da pandemia, com toda a incerteza que ela trazia. Tivemos uma pandemia que veio pôr em causa completamente as nossas vidas, as nossas certezas, coisas que dávamos por adquiridas e intocáveis. Tudo isto provocou uma grande apreensão.

Foram o momento mais difícil e o momento mais doloroso. Não direi o mais delicado porque a celebração do centenário foi, talvez, o momento mais delicado, embora felicíssimo. Foi um período de intensa atividade, um momento que nos encheu o coração, quer a quem trabalhava no Santuário e durante tantos anos foi preparando o momento quer pelos peregrinos. Recordo a visita da imagem peregrina às dioceses portuguesas, que teve um impacto absolutamente incrível.

Os anos da pandemia com impacto na atividade pastoral e no equilíbrio económico do Santuário foram o período mais delicado nos anos do seu mandato?

Mostrou um mundo mais só, um mundo mais frágil também a nível da própria saúde mental, do equilíbrio emocional. Há muitas destas pessoas que procuram o Santuário, procuram uma resposta e, portanto, para nós, este foi um desafio. Sentimos também o desafio da aposta na nossa comunicação digital. Percebemos que há muita gente que não vinha no tempo da pandemia, não vinha ao Santuário porque não podia vir. Mas há muita outra gente que não vem porque não tem condições para vir, independentemente de haver uma pandemia. Isso também nos mostrou que a aposta tem de continuar, no sentido em que o Santuário é um lugar que se define como um lugar, um lugar que não muda. Não pode mudar daqui, mas que o Santuário tem vocação de chegar muito para além destes confins. Deve fazê-lo, é para nós uma das prioridades.

Indo um pouco atrás, à sua reflexão sobre o ciclo do centenário, que foi um momento muito intenso, de grande responsabilidade: desde então, o mundo mudou radicalmente? Tivemos uma pandemia, a guerra voltou à Europa e eu pergunto-lhe de que forma é que estes acontecimentos imprevistos mudaram as prioridades que teria definido para o futuro do Santuário?

Será sempre um processo em curso, isto é, nunca podemos dizer que está concluído. É sempre um processo em curso porque a vida do Santuário, também como instituição viva que é, obriga a novos desafios, a abraçar novos projetos pastorais, o que tem sempre implicações na dimensão da gestão do próprio Santuário. Obviamente, para nós, foi sempre muito claro que toda a gestão tem de estar ao serviço da missão pastoral. Não pode ser de outra forma.

Nessa reestruturação interna que se foi fazendo durante os anos do centenário e contemporaneamente com aquele ciclo, levou-nos também a uma cada vez maior profissionalização da própria gestão. Profissionalização que significa, sobretudo, otimização. Significa que o Santuário tem de procurar responder de forma mais eficaz à sua missão e que toda a dimensão administrativa tem de estar ao serviço da dimensão pastoral.

A profissionalização da gestão do Santuário é uma necessidade e um imperativo. O Santuário de Fátima tem hoje uma dimensão, mesmo como estrutura, como instituição, que não se compadece com amadorismos. Desde que assumi funções, uma das preocupações foi a de ajudar a alguma reestruturação interna. Isto não é nenhuma crítica aos meus antecessores: é o reconhecimento que a estrutura que foi montada nos anos 80 precisava de se readequar.

Os pedidos que tiveram um aumento significativo foram para o apoio social aos mais carenciados, atingindo este tecido social de Fátima e arredores. Há muitas famílias que não conseguem pagar rendas de casa, há muitas famílias que não conseguem comprar os medicamentos na farmácia. Estamos a ajudar também com alimentos. Depois, há uma série de aspetos que muitas vezes nos passam despercebidos, para os quais não existem apoios sociais estabelecidos, nomeadamente oficiais. Estou a pensar em tudo o que tenha que ver com a saúde oral, com próteses dentárias. Por exemplo, os idosos com pensões muito baixas de que forma é que podem adquirir uma prótese dentária que é fundamental para o mínimo de qualidade de vida? Ou falemos de óculos: a mudança de uns óculos para muitas pessoas torna-se um desafio enorme quando têm pensões de reforma tão baixas. Ou quando o preço das rendas vai aumentando também a um ritmo muito grande. A esse nível, o crescimento dos pedidos tem sido exponencial.

Por um lado, temos os pedidos institucionais, de instituições, nomeadamente instituições eclesiais ou instituições de solidariedade social. É sempre uma ajuda para projetos, não uma ajuda para atividade regular. Isso acontece com regularidade. A este nível, não houve um aumento significativo do número de pedidos.

Ainda neste campo do impacto da pandemia e do impacto da atual crise económica, o Santuário sentiu um aumento no número de pedidos de ajuda? Como se processa esse apoio?

Uma pergunta sobre as apostas pastorais que estão a ser pensadas: o seu novo mandato é de cinco anos e, portanto, seguramente, também a aponta ao futuro, sobretudo no que diz respeito ao acolhimento dos peregrinos. Há pouco falava que o Santuário não pode sair do lugar. O Santuário também tem uma vocação específica dentro do pensamento católico e teológico e é um lugar de passagem, não é o lugar propriamente de chegada e de se ficar. As pessoas têm de chegar e partir de novo...

Sem dúvida que o que define um santuário é precisamente esta dimensão de lugar de passagem. Pode ser meta de peregrinação, mas nunca é local onde se permanecerá. É sempre uma meta em ordem ao regresso, à quotidianidade. Aliás, a peregrinação tem precisamente esse sentido do ir a um lugar diferente para se voltar diferente, para se voltar transformado.

A esse nível, o nosso acolhimento de peregrinos tem feito algumas apostas que queremos continuar a enriquecer. Não apenas nos espaços. Os espaços precisam também de ser trabalhados e estou concretamente a pensar no conjunto da área envolvente do Centro Pastoral Paulo VI, com todo aquele conjunto de parques que precisam de ser trabalhados, porque não são apenas parques de estacionamento.

Muita gente que acampa nos parques de estacionamento...

São lugares onde as pessoas param, convivem, tomam o seu almoço em família. Portanto, queremos revalorizar o acolhimento naqueles espaços como fizemos atrás da Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Mas queremos também, por exemplo, continuar a apostar num acolhimento que passa para além dos momentos celebrativos, que são sempre a oferta primordial, mas também por propostas formativas, por propostas daquilo a que chamamos a "Escola do Santuário", com itinerários diversos ao longo do ano, que procuram convidar a aprofundar uma outra dimensão da vida cristã e da espiritualidade de Fátima, como também aproveitar e valorizar a via da beleza.

Temos vindo a apostar, há uma série de anos, em exposições. Essas exposições têm o grande mérito de falar de Fátima por meio de outra linguagem, através da via da beleza. Uma via da beleza, de acordo com aquilo que o Papa Francisco dizia a propósito dos museus do Vaticano: não queria que os museus ficassem como algo elitista, apenas para um grupo específico de estudiosos ou de pessoas com uma capacidade ou uma formação e erudição especiais para o visitar. Quer que sejam o mais aberto a todos. As nossas exposições procuram ser isso mesmo: falar de Fátima com a linguagem da beleza, mas falar de uma forma aberta a todos.

Penso que as nossas exposições temporárias, por exemplo, com a grande afluência que sempre registam, manifestam o quanto essa aposta tem sido uma aposta ganha.