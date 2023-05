“Que as armas se calem”, pede o Papa para a Terra Santa

Os permanentes confrontos entre Israel e a Palestina e a recente tentativa de cessar-fogo assinada este fim de semana, mereceram esta manhã umas palavras do Papa. Francisco implorou a paz para aquela região, tão afetada por conflitos e violência e insistiu que as armas não ajudam a alcançar a paz .

“Nestes dias assistimos de novo a confrontos armados entre israelitas e palestinianos, nos quais perderam a vida pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças”, afirmou o Santo Padre depois de rezar o “Regina Coeli”.

“Espero que a trégua recentemente alcançada se torne estável e que as armas se calem. Porque com as armas nunca se obterá a segurança nem a estabilidade; pelo contrário, continuar-se-á a destruir toda a esperança de paz ”.

Perante os vários grupos e peregrinos de diversos países, Francisco pediu também a Maria, mãe de Deus “para aliviar o sofrimento da martirizada Ucrânia e de todas as nações feridas por guerras e violências”.