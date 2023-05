Zelensky encontra-se com Papa Francisco no Vaticano

Zelensky chegou ao Vaticano pouco depois das três da tarde (hora de Lisboa). A reunião com o Papa Francisco decorre numa sala adjacente à Sala Paulo VI.

Esta é a primeira vez que Volodymyr Zelensky e o Papa Francisco se encontram pessoalmente, apesar de já terem conversado várias vezes por telefone.

A embaixada do Vaticano deu ainda conta do encontro através de uma publicação na rede social Twitter: "Hoje, na Sala Paulo VI, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyi, encontrou-se com o Papa Francisco", lê-se no 'tweet'.



Na encontro, que durou cerca de 40 minutos, o Francisco agradeceu a a visita e Zelensky, com a mão no peito, disse que era uma honra.

Na troca de presentes, o Santo Padre ofereceu uma obra de bronze representando um ramo de oliveira, símbolo da paz; a Mensagem para a Paz deste ano; documento sobre a fraternidade humana; o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, editado pelo LEV; o livro "Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia". Por sua vez, Zelensky ofereceu uma obra de arte feita a partir de uma placa à prova de bala e um quadro intitulado "Perda", sobre a morte de crianças durante o conflito.