Mais de 600 mil jovens inscritos para a Jornada Mundial da Juventude

A menos de três meses da Jornada Mundial da Juventude- que vai decorrer na primeira semana de agosto de 2023- há "mais de 600 mil inscritos" para marcar presença no evento em Lisboa. O número foi avançado este sábado pelo presidente da Fundação JMJ e Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, durante uma visita do Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, que contou com a presença do primeiro-ministro e vários membros do Governo.

"Na primeira fase já são mais de 600 mil jovens que manifestaram interesse em participar nessa jornada. Dessa primeira fase para as outras há um caminho, mas é um número muito significativo comparando com outras jornadas", sublinha Dom Américo Aguiar, acrescentando que nesse lote de inscritos está representada "a quase totalidade dos países dos mundo".

Em contagem decrescente para o evento, o presidente da Fundação JMJ admite que "não podemos perder muito tempo" e fala num "misto entre alegria e aflição", num curto discurso feito antes de uma visita às instalações do Comité Organizador de Lisboa da Jornada Mundial da Juventude, no Beato, em Lisboa.

A acompanhar António Costa estiveram também o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes- responsável do Governo pela organização do evento. José Sá Fernandes, nomeado pelo Governo para articular a organização entre Igreja, Governo e autarquias esteve também presente. A Igreja portuguesa foi representada pelo Cardeal-Patriarca, Dom Manuel Clemente.

O primeiro-ministro assinala a Jornada Mundial da Juventude como uma "oportunidade" para celebrar a prosperidade e paz, e elogia a presença do Papa Francisco em Portugal pela segunda vez: "Temos a honra de receber o Santo Padre entre nós e este é seguramente um excelente motivo: vir a Portugal celebrar com a juventude do mundo aquilo que é a ambição que todos temos, um futuro de prosperidade e de paz para toda a humanidade", diz António Costa.

Elogiando a transformação que a JMJ vai promover na zona ribeirinha de Lisboa, o primeiro-ministro espera que a Jornada Mundial da Juventude seja "um sucesso" por todo o empenho que tem assistido por parte da Igreja e das autoridades envolvidas.

Logo depois do chefe de Governo português, foi a vez do Cardeal Pietro Parolin dar algumas palavras aos convidados, voluntários e jornalistas presentes, e usou o tempo de antena para parafrasear António Costa e partilhar da sua visão: a JMJ como uma oportunidade.

"Estas jornadas são um momento para os jovens fomentarem a sua fé, mas também para entrarem pela cultura de paz e de convivência pacífica já mencionada pelo Primeiro-ministro", assinalou o secretário de Estado do Vaticano. "Aqui, muitos jovens - que são o futuro- abrem a possibilidade de sair desta triste condição em que vivemos hoje. É possível mudar e vocês são esse testemunho".

A JMJ realiza-se entre o dia 1 e 6 de agosto em Lisboa e pode trazer mais de um milhão de pessoas à capital portuguesa. O Papa Francisco deve estar presente, e no último mês, reiterou essa vontade apesar do estado de saúde debilitado que já o obrigou a ser hospitalizado nos últimos meses.