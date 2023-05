Papa "muito triste" com a aprovação da eutanásia, no dia da celebração das aparições em Fátima

O Papa criticou hoje no Vaticano a aprovação da lei da eutanásia na Assembleia da República Portuguesa, numa intervenção em que evocava as Aparições de Fátima.

"Estou muito triste, porque no país onde apareceu Nossa Senhora foi aprovada uma lei para matar."

“Hoje, dia em que se celebram as Aparições da Virgem Mãe aos Pastorinhos de Fátima...[...] Mais um passo na grande lista dos países que aprovaram a eutanásia”, referiu, num encontro com centenas de representantes da União Mundial das Organizações Femininas Católicas (WUCWO), no Auditório Paulo VI.

Para Francisco, a mensagem de Maria não é compatível com a premissa da eutanásia: “Maria ensina-nos a gerar vida e a protegê-la sempre, relacionando-nos com os outros a partir da ternura e da compaixão”

Os deputados da Assembleia da República aprovaram esta sexta-feira o Decreto n.º 43/XV, sobre a morte medicamente assistida, depois de, em abril, o presidente da República o ter devolvido ao Parlamento.

O decreto estabelece que a eutanásia só pode acontecer se o suicídio assistido for impossível por incapacidade física do doente.