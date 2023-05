Confirmado encontro entre Zelensky e Papa Francisco

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é esperado no Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco este sábado. O encontro já foi inserido na agenda do Vaticano, confirmou a vaticanista da Renascença, Aura Miguel.

Este será o último de sete encontros na agenda do santo Padre para o dia de hoje. Apesar de ainda não ter hora marcada, espera-se que vá acontecer depois de almoço. Zelensky tem uma agenda preenchida em Roma, com reuniões marcadas com o presidente e a primeira ministra italianos, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

O encontro entre o presidente ucraniano e Francisco será um de muitos passos numa missão de paz. O papa já comunicou que as negociação e mediação são sinal de coragem, ao invés de conflitos armados, que revelam fragilidade.