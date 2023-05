Confirmado encontro entre Zelensky e Papa Francisco

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é esperado no Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco este sábado. O encontro já foi inserido na agenda do Vaticano, confirmou a vaticanista da Renascença, Aura Miguel.

Zelensky tem uma agenda preenchida em Roma, depis de ter aterrado no aeroporto de Ciampino, por volta das 9h30 da manhã.

A Agência ANSA avançou que o dia do presidente ucraniano inicia às 10h30 portuguesas, numa reunião com Sergio Matarella, presidente italiano. Segue-se um almoço com Giorgia Meloni, primeira ministra, no Palácio Chigi. O encontro com o Papa Francisco está agendado para as 15h00, ao qual se seguirá uma reunião com a Secretaria de Estado do Vaticano. Por fim, às 17h30, Zelensky será o convidado de um programa de televisão.

Foram destacados mais de 1000 agentes das autoridades para garatir a segurança durante o dia.