"Tenham filhos em vez de animais de estimação", pede o Papa

O Papa encorajou esta sexta-feira os italianos a terem mais filhos e pediu ações políticas concretas para inverter o “inverno demográfico”.

Num encontro promovido pelo Governo italiano sobre a natalidade, Francisco recordou que, em termos populacionais, verificou-se em Itália o desaparecimento comparável a uma cidade do tamanho de Bari.

O Santo Padre denunciou a precariedade financeira que os jovens casais enfrentam e lamentou as escolhas "egoístas" que têm levado a uma baixa taxa de natalidade recorde, que ameaça o futuro económico do país.

Francisco criticou os casais que preferem “animais de estimação em vez de filhos” e pediu mais recursos para ajudar os casais a aumentar o agregado familiar.

“É preciso plantar o futuro com esperança”, afirmou. “Não nos vamos resignar à monotonia estéril nem ao pessimismo”, disse. “Não acreditemos que a história já está marcada e que nada pode ser feito para reverter a tendência.”

No ano passado, a Itália registou um baixo recorde de nascimentos (392.598), que combinado com o número elevado de mortes (713.499), acelerou a tendência demográfica que ameaça derrubar o sistema de previdência social do país.

O atual Governo de Giorgia Meloni está a apoiar uma campanha para incentivar, pelo menos, 500 mil nascimentos por ano, até 2033, uma taxa que os demógrafos dizem ser necessária para evitar o colapso da economia italiana.